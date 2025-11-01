SPORTRAK SP909 315/80R22.5 22PR 167/164D — заказать шины оптом
Шины SPORTRAK SP909 315/80R22.5 22PR 167/164D предназначены для эксплуатации на грузовых автомобилях, самосвалах и полуприцепах. Эти шины специально разработаны для работы в условиях бездорожья и на строительных площадках. Производитель SPORTRAK создал модель с акцентом на высокую тяговую силу и надежное сцепление на грунтовых и карьерных дорогах. Они рассчитаны на интенсивное использование в тяжелых условиях, где требуется долговечность и стабильность.
Основные технические характеристики
Модель SP909 315/80R22.5 имеет следующие параметры:
- Индекс слойности 22PR — усиленный каркас выдерживает большие нагрузки, гарантируя стабильность на ведущей и рулевой оси;
- Индекс нагрузки 167/164 — 5450 кг / 5000 кг, подходящий для тяжелых самосвалов и полуприцепов;
- Индекс скорости D — до 65 км/ч, что делает шину безопасной при движении по пересеченной местности;
- Глубина протектора 22 мм — обеспечивает отличное сцепление с грунтом, щебнем и рыхлыми поверхностями.
Особенностью этой модели является формула резиновой смеси, рассчитанная на долгий эксплуатационный ресурс при движении по бездорожью. Из-за этого шину не рекомендуется использовать для длительных поездок по асфальту.
Конструкция и материалы
Шины SP909 имеют усиленный каркас и устойчивую к износу резиновую смесь. Протектор разработан с блоками для эффективного сцепления и самоочистки, что важно для карьерной и строительной техники.
Особенности конструкции:
- многослойный каркас для высокой нагрузки;
- глубокий протектор с блоками сцепления;
- боковины с усиленной защитой от порезов;
- равномерное распределение давления по пятну контакта для увеличения срока службы.
Эти характеристики обеспечивают долговечность, минимизируют вибрации и снижают нагрузку на подвеску, что важно для техники, работающей в суровых условиях.
Область применения
Шины SPORTRAK SP909 315/80R22.5 применяются на:
- ведущей и рулевой оси грузовых автомобилей;
- самосвалах и полуприцепах;
- строительных площадках, карьерах и сложных грунтовых дорогах;
- коротких перевозках по дорогам общего пользования при необходимости доставки.
Универсальность использования позволяет автопарку использовать одну модель для разных задач, что сокращает расходы и упрощает логистику.
Преимущества
- высокая тяговая сила и сцепление на бездорожье;
- усиленный каркас для стабильной работы под нагрузкой;
- длительный эксплуатационный ресурс;
- устойчивость к износу и повреждениям;
- возможность оптового заказа со склада производителя с быстрой доставкой.
Заказать шины SPORTRAK оптом
Вы можете заказать шины SPORTRAK SP909 315/80R22.5 22PR 167/164D оптом напрямую со склада производителя. Мы обеспечиваем:
- прямые поставки без посредников;
- комплектацию под разные типы техники;
- доставку по России и СНГ;
- консультацию по выбору подходящей модели для вашего автопарка.
Комплект подходит для интенсивной работы на бездорожье и строительных площадках, обеспечивая надежность и долговечность техники.