SPORTRAK SP909 315/80R22.5 22PR 167/164D — заказать шины оптом

Шины SPORTRAK SP909 315/80R22.5 22PR 167/164D предназначены для эксплуатации на грузовых автомобилях, самосвалах и полуприцепах. Эти шины специально разработаны для работы в условиях бездорожья и на строительных площадках. Производитель SPORTRAK создал модель с акцентом на высокую тяговую силу и надежное сцепление на грунтовых и карьерных дорогах. Они рассчитаны на интенсивное использование в тяжелых условиях, где требуется долговечность и стабильность.

Основные технические характеристики

Модель SP909 315/80R22.5 имеет следующие параметры:

  • Индекс слойности 22PR — усиленный каркас выдерживает большие нагрузки, гарантируя стабильность на ведущей и рулевой оси;
  • Индекс нагрузки 167/164 — 5450 кг / 5000 кг, подходящий для тяжелых самосвалов и полуприцепов;
  • Индекс скорости D — до 65 км/ч, что делает шину безопасной при движении по пересеченной местности;
  • Глубина протектора 22 мм — обеспечивает отличное сцепление с грунтом, щебнем и рыхлыми поверхностями.

Особенностью этой модели является формула резиновой смеси, рассчитанная на долгий эксплуатационный ресурс при движении по бездорожью. Из-за этого шину не рекомендуется использовать для длительных поездок по асфальту.

Конструкция и материалы

Шины SP909 имеют усиленный каркас и устойчивую к износу резиновую смесь. Протектор разработан с блоками для эффективного сцепления и самоочистки, что важно для карьерной и строительной техники.

Особенности конструкции:

  • многослойный каркас для высокой нагрузки;
  • глубокий протектор с блоками сцепления;
  • боковины с усиленной защитой от порезов;
  • равномерное распределение давления по пятну контакта для увеличения срока службы.

Эти характеристики обеспечивают долговечность, минимизируют вибрации и снижают нагрузку на подвеску, что важно для техники, работающей в суровых условиях.

Область применения

Шины SPORTRAK SP909 315/80R22.5 применяются на:

  • ведущей и рулевой оси грузовых автомобилей;
  • самосвалах и полуприцепах;
  • строительных площадках, карьерах и сложных грунтовых дорогах;
  • коротких перевозках по дорогам общего пользования при необходимости доставки.

Универсальность использования позволяет автопарку использовать одну модель для разных задач, что сокращает расходы и упрощает логистику.

Преимущества

  • высокая тяговая сила и сцепление на бездорожье;
  • усиленный каркас для стабильной работы под нагрузкой;
  • длительный эксплуатационный ресурс;
  • устойчивость к износу и повреждениям;
  • возможность оптового заказа со склада производителя с быстрой доставкой.

Заказать шины SPORTRAK оптом

Вы можете заказать шины SPORTRAK SP909 315/80R22.5 22PR 167/164D оптом напрямую со склада производителя. Мы обеспечиваем:

  • прямые поставки без посредников;
  • комплектацию под разные типы техники;
  • доставку по России и СНГ;
  • консультацию по выбору подходящей модели для вашего автопарка.

Комплект подходит для интенсивной работы на бездорожье и строительных площадках, обеспечивая надежность и долговечность техники.

