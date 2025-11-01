Конструкция и материалы

Шины SP909 имеют усиленный каркас и устойчивую к износу резиновую смесь. Протектор разработан с блоками для эффективного сцепления и самоочистки, что важно для карьерной и строительной техники.

Особенности конструкции:

многослойный каркас для высокой нагрузки;

глубокий протектор с блоками сцепления;

боковины с усиленной защитой от порезов;

равномерное распределение давления по пятну контакта для увеличения срока службы.

Эти характеристики обеспечивают долговечность, минимизируют вибрации и снижают нагрузку на подвеску, что важно для техники, работающей в суровых условиях.