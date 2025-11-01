Конструкция и материалы

Шины SP909 имеют усиленный каркас и качественную резиновую смесь, которая устойчива к абразивному износу, порезам и ударам. Протектор разработан для работы на карьерных дорогах и строительных площадках, что обеспечивает эффективное сцепление с разными типами покрытия.

Особенности конструкции:

усиленный каркас для стабильности под нагрузкой;

глубокий протектор с блоками для сцепления и самоочистки;

боковины, защищенные от порезов и повреждений;

равномерное распределение давления по пятну контакта для увеличения ресурса шины.

Благодаря этим особенностям шина сохраняет форму и характеристики даже при интенсивной работе, снижает вибрации и нагрузку на подвеску автомобиля.