Шины SPORTRAK SP909 315/80R22.5 20PR 157/154G предназначены для эксплуатации на грузовых автомобилях, самосвалах и полуприцепах. Они созданы для работы в сложных условиях бездорожья, а также для езды по дорогам общего пользования. Производитель SPORTRAK разработал эту модель с акцентом на высокую тяговую силу, стабильное сцепление и длительный срок службы. Комплект подходит для автопарков, которые нуждаются в надежном и универсальном решении для разных типов техники и маршрутов.
Основные технические характеристики
Модель SP909 315/80R22.5 имеет следующие параметры:
- Индекс слойности 20PR — многослойный каркас выдерживает большие нагрузки, обеспечивая безопасность и стабильность на ведущей и рулевой оси;
- Индекс нагрузки 157/154 — 4125 кг / 3750 кг, что позволяет использовать шину на тяжелой технике и полуприцепах;
- Индекс скорости G — до 90 км/ч, оптимальный для работы на строительных площадках и в условиях бездорожья;
- Глубина протектора 20,5 мм — обеспечивает надежное сцепление с грунтом, щебнем, асфальтом и другими поверхностями.
Эти характеристики делают шину стабильной при полной загрузке и долговечной при регулярной эксплуатации в суровых условиях.
Конструкция и материалы
Шины SP909 имеют усиленный каркас и качественную резиновую смесь, которая устойчива к абразивному износу, порезам и ударам. Протектор разработан для работы на карьерных дорогах и строительных площадках, что обеспечивает эффективное сцепление с разными типами покрытия.
Особенности конструкции:
- усиленный каркас для стабильности под нагрузкой;
- глубокий протектор с блоками для сцепления и самоочистки;
- боковины, защищенные от порезов и повреждений;
- равномерное распределение давления по пятну контакта для увеличения ресурса шины.
Благодаря этим особенностям шина сохраняет форму и характеристики даже при интенсивной работе, снижает вибрации и нагрузку на подвеску автомобиля.
Область применения
Шины SPORTRAK SP909 315/80R22.5 подходят для:
- ведущей и рулевой оси грузовых автомобилей;
- самосвалов и полуприцепов;
- перевозки грузов на строительных площадках, карьерах и бездорожье;
- эксплуатации на дорогах общего пользования и региональных трассах.
Эта универсальность позволяет автопаркам использовать одну модель шины для разных задач, что экономит средства и упрощает логистику.
Преимущества
- высокая тяговая сила и надежное сцепление;
- прочность и долговечность при интенсивной эксплуатации;
- устойчивость к износу, порезам и перегреву;
- универсальность применения для разных типов техники и маршрутов;
- возможность оптового заказа со склада производителя с быстрой доставкой.
