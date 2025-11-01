SPORTRAK SP909 315/80R22.5 20PR 157/154G — заказать шины оптом

Шины SPORTRAK SP909 315/80R22.5 20PR 157/154G предназначены для эксплуатации на грузовых автомобилях, самосвалах и полуприцепах. Они созданы для работы в сложных условиях бездорожья, а также для езды по дорогам общего пользования. Производитель SPORTRAK разработал эту модель с акцентом на высокую тяговую силу, стабильное сцепление и длительный срок службы. Комплект подходит для автопарков, которые нуждаются в надежном и универсальном решении для разных типов техники и маршрутов.

Основные технические характеристики

Модель SP909 315/80R22.5 имеет следующие параметры:

  • Индекс слойности 20PR — многослойный каркас выдерживает большие нагрузки, обеспечивая безопасность и стабильность на ведущей и рулевой оси;
  • Индекс нагрузки 157/154 — 4125 кг / 3750 кг, что позволяет использовать шину на тяжелой технике и полуприцепах;
  • Индекс скорости G — до 90 км/ч, оптимальный для работы на строительных площадках и в условиях бездорожья;
  • Глубина протектора 20,5 мм — обеспечивает надежное сцепление с грунтом, щебнем, асфальтом и другими поверхностями.

Эти характеристики делают шину стабильной при полной загрузке и долговечной при регулярной эксплуатации в суровых условиях.

Конструкция и материалы

Шины SP909 имеют усиленный каркас и качественную резиновую смесь, которая устойчива к абразивному износу, порезам и ударам. Протектор разработан для работы на карьерных дорогах и строительных площадках, что обеспечивает эффективное сцепление с разными типами покрытия.

Особенности конструкции:

  • усиленный каркас для стабильности под нагрузкой;
  • глубокий протектор с блоками для сцепления и самоочистки;
  • боковины, защищенные от порезов и повреждений;
  • равномерное распределение давления по пятну контакта для увеличения ресурса шины.

Благодаря этим особенностям шина сохраняет форму и характеристики даже при интенсивной работе, снижает вибрации и нагрузку на подвеску автомобиля.

Область применения

Шины SPORTRAK SP909 315/80R22.5 подходят для:

  • ведущей и рулевой оси грузовых автомобилей;
  • самосвалов и полуприцепов;
  • перевозки грузов на строительных площадках, карьерах и бездорожье;
  • эксплуатации на дорогах общего пользования и региональных трассах.

Эта универсальность позволяет автопаркам использовать одну модель шины для разных задач, что экономит средства и упрощает логистику.

Преимущества

  • высокая тяговая сила и надежное сцепление;
  • прочность и долговечность при интенсивной эксплуатации;
  • устойчивость к износу, порезам и перегреву;
  • универсальность применения для разных типов техники и маршрутов;
  • возможность оптового заказа со склада производителя с быстрой доставкой.

Заказать шины SPORTRAK оптом

Вы можете заказать шины SPORTRAK SP909 315/80R22.5 20PR 157/154G оптом напрямую со склада производителя. Мы предлагаем:

  • прямые поставки без посредников;
  • комплектацию под конкретные типы техники;
  • доставку в регионы России и СНГ;
  • профессиональную консультацию по выбору подходящей модели.

Шины SP909 обеспечивают надежность, долговечность и эффективную работу техники в любых условиях, делая их выгодным решением для оптовой закупки автопарком.

