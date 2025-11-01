SPORTRAK SP304 PLUS 315/80R22.5 22PR 167/164D — заказать шины оптом

Шины SPORTRAK SP304 PLUS 315/80R22.5 22PR 167/164D представляют собой усиленную модель, предназначенную для эксплуатации на рулевой и ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Они идеально подходят для перевозки грузов на стройплощадках, карьерах и дорогах с бездорожьем. Производитель SPORTRAK создал эту шину с акцентом на прочность, долговечность и надежность сцепления. Модель SP304 PLUS рассчитана на высокие нагрузки и позволяет безопасно и эффективно использовать технику в сложных условиях.