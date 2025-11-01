SPORTRAK SP304 PLUS 315/80R22.5 22PR 167/164D — заказать шины оптом
Шины SPORTRAK SP304 PLUS 315/80R22.5 22PR 167/164D представляют собой усиленную модель, предназначенную для эксплуатации на рулевой и ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Они идеально подходят для перевозки грузов на стройплощадках, карьерах и дорогах с бездорожьем. Производитель SPORTRAK создал эту шину с акцентом на прочность, долговечность и надежность сцепления. Модель SP304 PLUS рассчитана на высокие нагрузки и позволяет безопасно и эффективно использовать технику в сложных условиях.
Основные характеристики
Шины SP304 PLUS 315/80R22.5 обладают следующими параметрами:
- Индекс слойности 22PR — усиленный многослойный каркас выдерживает большие нагрузки, повышая устойчивость и долговечность;
- Индекс нагрузки 167/164 (5450 кг/5000 кг) — оптимально для крупногрузных автомобилей и спецтехники;
- Индекс скорости D — до 65 км/ч, подходящий для работы на строительных и карьерных объектах;
- Глубина протектора 20,5 мм, что обеспечивает длительный срок службы и эффективное сцепление с поверхностью.
Эти характеристики делают шину безопасной и надежной даже при полной загрузке техники, а также минимизируют износ подвески и трансмиссии.
Конструкция и материалы
Шины SPORTRAK SP304 PLUS имеют усиленный каркас и резиновую смесь, устойчивая к истиранию и механическим повреждениям. Протектор отличается высокой прочностью и способностью самоочищаться от камней и грязи.
Особенности конструкции:
- усиленный каркас, устойчивый к перегрузкам;
- глубокие дренажные канавки для отвода воды и грязи;
- равномерное распределение давления по пятну контакта;
- боковины, защищенные от порезов.
Благодаря этим характеристикам шина гарантирует стабильное сцепление, снижает вибрации и повышает ресурс эксплуатации техники.
Область применения
Шины SPORTRAK SP304 PLUS 315/80R22.5 подходят для:
- рулевой и ведущей оси грузовых автомобилей;
- работы на стройплощадках и карьерах;
- эксплуатации в условиях бездорожья;
- перевозки тяжелых грузов.
Эта универсальная шина обеспечивает безопасную работу автопарка и подходит для оптовой закупки под разную технику.
Преимущества
- высокая прочность и долговечность;
- надежное сцепление на сложных покрытиях;
- снижение износа техники;
- возможность оптового заказа со склада производителя;
- экономия на обслуживании автопарка.
Заказать шины SPORTRAK оптом
Вы можете заказать шины SPORTRAK SP304 PLUS 315/80R22.5 20PR 157/154J оптом напрямую со склада производителя. Мы предлагаем:
- прямые поставки без посредников;
- комплектацию заказов под конкретную технику;
- доставку по России и СНГ;
- профессиональную консультацию по подбору шин.
Комплект обеспечивает безопасную, стабильную и долговечную эксплуатацию техники, делая ее оптимальным выбором для автопарков любого масштаба.