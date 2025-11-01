SPORTRAK SP304 PLUS 315/80R22.5 22PR 167/164D — заказать шины оптом

Шины SPORTRAK SP304 PLUS 315/80R22.5 22PR 167/164D представляют собой усиленную модель, предназначенную для эксплуатации на рулевой и ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Они идеально подходят для перевозки грузов на стройплощадках, карьерах и дорогах с бездорожьем. Производитель SPORTRAK создал эту шину с акцентом на прочность, долговечность и надежность сцепления. Модель SP304 PLUS рассчитана на высокие нагрузки и позволяет безопасно и эффективно использовать технику в сложных условиях.

Основные характеристики

Шины SP304 PLUS 315/80R22.5 обладают следующими параметрами:

  • Индекс слойности 22PR — усиленный многослойный каркас выдерживает большие нагрузки, повышая устойчивость и долговечность;
  • Индекс нагрузки 167/164 (5450 кг/5000 кг) — оптимально для крупногрузных автомобилей и спецтехники;
  • Индекс скорости D — до 65 км/ч, подходящий для работы на строительных и карьерных объектах;
  • Глубина протектора 20,5 мм, что обеспечивает длительный срок службы и эффективное сцепление с поверхностью.

Эти характеристики делают шину безопасной и надежной даже при полной загрузке техники, а также минимизируют износ подвески и трансмиссии.

Конструкция и материалы

Шины SPORTRAK SP304 PLUS имеют усиленный каркас и резиновую смесь, устойчивая к истиранию и механическим повреждениям. Протектор отличается высокой прочностью и способностью самоочищаться от камней и грязи.

Особенности конструкции:

  • усиленный каркас, устойчивый к перегрузкам;
  • глубокие дренажные канавки для отвода воды и грязи;
  • равномерное распределение давления по пятну контакта;
  • боковины, защищенные от порезов.

Благодаря этим характеристикам шина гарантирует стабильное сцепление, снижает вибрации и повышает ресурс эксплуатации техники.

Область применения

Шины SPORTRAK SP304 PLUS 315/80R22.5 подходят для:

  • рулевой и ведущей оси грузовых автомобилей;
  • работы на стройплощадках и карьерах;
  • эксплуатации в условиях бездорожья;
  • перевозки тяжелых грузов.

Эта универсальная шина обеспечивает безопасную работу автопарка и подходит для оптовой закупки под разную технику.

Преимущества

  • высокая прочность и долговечность;
  • надежное сцепление на сложных покрытиях;
  • снижение износа техники;
  • возможность оптового заказа со склада производителя;
  • экономия на обслуживании автопарка.

Заказать шины SPORTRAK оптом

Вы можете заказать шины SPORTRAK SP304 PLUS 315/80R22.5 20PR 157/154J оптом напрямую со склада производителя. Мы предлагаем:

  • прямые поставки без посредников;
  • комплектацию заказов под конкретную технику;
  • доставку по России и СНГ;
  • профессиональную консультацию по подбору шин.

Комплект обеспечивает безопасную, стабильную и долговечную эксплуатацию техники, делая ее оптимальным выбором для автопарков любого масштаба.

