COPARTNER CP776 315/80R22.5 22PR 167/161D

Шины COPARTNER CP776 315/80R22.5 22PR 167/161D предназначены для эксплуатации как на рулевой, так и на ведущей оси самосвалов и полуприцепов. Эти усиленные шины рассчитаны на работу вне дорог общего пользования, включая карьеры, строительные объекты и бездорожье. Производитель COPARTNER использует специальную резиновую смесь и конструкцию каркаса, что позволяет сохранить длительный срок службы шины при максимальной нагрузке.