COPARTNER CP776 315/80R22.5 22PR 167/161D — заказать шины оптом
Шины COPARTNER CP776 315/80R22.5 22PR 167/161D предназначены для эксплуатации как на рулевой, так и на ведущей оси самосвалов и полуприцепов. Эти усиленные шины рассчитаны на работу вне дорог общего пользования, включая карьеры, строительные объекты и бездорожье. Производитель COPARTNER использует специальную резиновую смесь и конструкцию каркаса, что позволяет сохранить длительный срок службы шины при максимальной нагрузке.
Технические характеристики
- Индекс слойности корда 22PR — усиленный многослойный каркас для тяжелых грузов;
- Индекс нагрузки 167/161 (5450 кг/4625 кг) — высокая грузоподъемность для эксплуатации на ведущей и рулевой оси;
- Индекс скорости D — 65 км/ч, оптимальная скорость для работы вне дорог общего пользования;
- Глубина протектора 22,5 мм — повышенное сцепление и долговечность;
- Наружный диаметр 1076 мм и ширина профиля 312 мм — равномерное распределение нагрузки, устойчивость к деформации.
Протектор CP776 спроектирован с глубокими блоками сцепления и дренажными канавками, обеспечивая отличное сцепление на рыхлых, мокрых и заснеженных поверхностях. Шины имеют протектор самоочистки от камней и грязи, что особенно важно при эксплуатации в карьерах и на строительных площадках.
Конструкция и материалы
Шины CP776 имеют:
- многослойный каркас для устойчивости;
- усиленные боковины для защиты от порезов и разрывов;
- протектор с блоками сцепления и дренажными канавками;
- резиновую смесь, оптимизированную для работы вне дорог общего пользования.
Эта конструкция обеспечивает долговечность, надежность и стабильность при максимальной нагрузке, снижает вибрацию и повышает управляемость техники.
Область применения
Шины CP776 подходят для:
- рулевых и ведущих осей самосвалов;
- полуприцепов в условиях бездорожья;
- тяжелой техники, работающей на строительных объектах и в карьерах;
- эксплуатации с высокой нагрузкой и интенсивной эксплуатацией.
Преимущества
- высокая прочность и надежность;
- отличная тяговая сила и сцепление;
- защита от порезов и разрывов;
- длительный срок службы при максимальной нагрузке;
- возможность оптового заказа со склада производителя с доставкой по регионам России.
Заказать шины COPARTNER оптом
Вы можете купить шины COPARTNER CP776 315/80R22.5 22PR 167/161D оптом напрямую со склада производителя. Мы предоставляем:
- прямые поставки без посредников;
- доставку до склада получателя в регионы России;
- подбор шин под конкретную технику;
- консультации по эксплуатации и установке.
Шины CP776 обеспечат надежность и долговечность техники при максимальных нагрузках, гарантируя стабильную работу даже в сложных условиях. Оптовая покупка со склада производителя снижает стоимость единицы продукции и ускоряет поставку, делая этот вариант оптимальным для компаний с различной техникой.