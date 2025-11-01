COPARTNER CP776 315/80R22.5 22PR 167/161D — заказать шины оптом

Шины COPARTNER CP776 315/80R22.5 22PR 167/161D предназначены для эксплуатации как на рулевой, так и на ведущей оси самосвалов и полуприцепов. Эти усиленные шины рассчитаны на работу вне дорог общего пользования, включая карьеры, строительные объекты и бездорожье. Производитель COPARTNER использует специальную резиновую смесь и конструкцию каркаса, что позволяет сохранить длительный срок службы шины при максимальной нагрузке.

Технические характеристики

  • Индекс слойности корда 22PR — усиленный многослойный каркас для тяжелых грузов;
  • Индекс нагрузки 167/161 (5450 кг/4625 кг) — высокая грузоподъемность для эксплуатации на ведущей и рулевой оси;
  • Индекс скорости D — 65 км/ч, оптимальная скорость для работы вне дорог общего пользования;
  • Глубина протектора 22,5 мм — повышенное сцепление и долговечность;
  • Наружный диаметр 1076 мм и ширина профиля 312 мм — равномерное распределение нагрузки, устойчивость к деформации.

Протектор CP776 спроектирован с глубокими блоками сцепления и дренажными канавками, обеспечивая отличное сцепление на рыхлых, мокрых и заснеженных поверхностях. Шины имеют протектор самоочистки от камней и грязи, что особенно важно при эксплуатации в карьерах и на строительных площадках.

Конструкция и материалы

Шины CP776 имеют:

  • многослойный каркас для устойчивости;
  • усиленные боковины для защиты от порезов и разрывов;
  • протектор с блоками сцепления и дренажными канавками;
  • резиновую смесь, оптимизированную для работы вне дорог общего пользования.

Эта конструкция обеспечивает долговечность, надежность и стабильность при максимальной нагрузке, снижает вибрацию и повышает управляемость техники.

Область применения

Шины CP776 подходят для:

  • рулевых и ведущих осей самосвалов;
  • полуприцепов в условиях бездорожья;
  • тяжелой техники, работающей на строительных объектах и в карьерах;
  • эксплуатации с высокой нагрузкой и интенсивной эксплуатацией.

Преимущества

  • высокая прочность и надежность;
  • отличная тяговая сила и сцепление;
  • защита от порезов и разрывов;
  • длительный срок службы при максимальной нагрузке;
  • возможность оптового заказа со склада производителя с доставкой по регионам России.

Заказать шины COPARTNER оптом

Вы можете купить шины COPARTNER CP776 315/80R22.5 22PR 167/161D оптом напрямую со склада производителя. Мы предоставляем:

  • прямые поставки без посредников;
  • доставку до склада получателя в регионы России;
  • подбор шин под конкретную технику;
  • консультации по эксплуатации и установке.

Шины CP776 обеспечат надежность и долговечность техники при максимальных нагрузках, гарантируя стабильную работу даже в сложных условиях. Оптовая покупка со склада производителя снижает стоимость единицы продукции и ускоряет поставку, делая этот вариант оптимальным для компаний с различной техникой.

Похожие записи

  • APLUS D318 315/70R22.5 18PR 154/150M

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    APLUS D318 315/70R22.5 18PR 154/150M — заказать шины оптом Шины APLUS D318 315/70R22.5 18PR 154/150M предназначены для эксплуатации на ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Производитель APLUS разработал эту модель для региональных перевозок, где важны надежность, сцепление с дорогой и безопасность при любых погодных условиях. Эти шины особенно эффективны на заснеженных и мокрых дорогах, что…

  • SPORTRAK SP304 315/80R22.5 20PR 157/154J

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    SPORTRAK SP304 315/80R22.5 20PR 157/154J — заказать шины оптом Шины SPORTRAK SP304 315/80R22.5 20PR 157/154J предназначены для эксплуатации на рулевой и ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Модель разработана для работы в условиях повышенной нагрузки, на карьерах, стройплощадках и дорогах с бездорожьем. Производитель SPORTRAK создал эти шины с акцентом на прочность, долговечность и эффективность сцепления,…

  • LANVIGATOR S202 315/80R22.5 20PR 157/154M

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    LANVIGATOR S202 315/80R22.5 20PR 157/154M — заказать шины оптом Шины LANVIGATOR S202 315/80R22.5 20PR 157/154M разработаны для установки на рулевую ось грузовых автомобилей и полуприцепов. Этот бренд ориентирован на качественные и долговечные решения для дальнемагистральных и региональных перевозок. Модель S202 обеспечивает стабильное сцепление с дорогой, равномерный износ и высокую прочность при полной загрузке транспортного средства….

  • AMBERSTONE SD503 315/80R22.5 20PR 157/154M

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    AMBERSTONE SD503 315/80R22.5 20PR 157/154M — заказать шины оптом Шины AMBERSTONE SD503 315/80R22.5 20PR 157/154M разработаны для ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники, эксплуатирующихся на региональных дорогах. Они обеспечивают надежное сцепление и устойчивость на мокрой и заснеженной дороге, что делает их оптимальным выбором для перевозки грузов в условиях переменной погоды. Производитель AMBERSTONE создал эту модель…

  • LANVIGATOR T707 385/65R22.5 24PR 164K

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    LANVIGATOR T707 385/65R22.5 24PR 164K — заказать шины оптом Шины LANVIGATOR T707 385/65R22.5 24PR 164K предназначены для установки на рулевую ось и самосвальные полуприцепы типа ТОНАР. Производитель LANVIGATOR разработал эту модель для эксплуатации в тяжелых условиях, где важны высокая нагрузочная способность, прочность каркаса и устойчивость к повреждениям. Шины T707 обеспечивают уверенное сцепление, долговечность и стабильность…

  • SPORTRAK SP909 315/80R22.5 22PR 167/164D

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    SPORTRAK SP909 315/80R22.5 22PR 167/164D — заказать шины оптом Шины SPORTRAK SP909 315/80R22.5 22PR 167/164D предназначены для эксплуатации на грузовых автомобилях, самосвалах и полуприцепах. Эти шины специально разработаны для работы в условиях бездорожья и на строительных площадках. Производитель SPORTRAK создал модель с акцентом на высокую тяговую силу и надежное сцепление на грунтовых и карьерных дорогах….