LANVIGATOR T706 385/55R22.5 20PR 160L — заказать шины оптом
Шины LANVIGATOR T706 385/55R22.5 20PR 160L предназначены для установки на полуприцепы и подходят для интенсивной эксплуатации в дальнемагистральных и региональных перевозках. Производитель LANVIGATOR уделил внимание долговечности, устойчивости к нагрузкам и стабильному сцеплению на дорогах с разным покрытием. Эта модель позволяет автопаркам снизить расходы на обслуживание шин, обеспечивая долгий срок службы и стабильные характеристики даже при полной загрузке техники.
Основные технические характеристики
Модель T706 385/55R22.5 имеет следующие параметры:
- Индекс слойности 20PR — усиленный каркас корда выдерживает высокие нагрузки и защищает шину от деформации;
- Индекс нагрузки 160 — 4500 кг, что соответствует требованиям большинства полуприцепов;
- Индекс скорости L — до 120 км/ч, подходящий для трасс и региональных маршрутов;
- Глубина протектора 15,5 мм, наружный диаметр — 996 мм, ширина профиля — 383 мм.
Эти параметры обеспечивают надежное сцепление с дорогой, устойчивость при маневрировании и снижение вибраций при движении.
Конструкция и материалы
Шины LANVIGATOR T706 имеют многослойный корд и резиновую смесь с высокой износостойкостью. Усиленный каркас предотвращает деформацию при высоких нагрузках, а боковины защищены от порезов и ударов. Протектор обеспечивает эффективное сцепление с мокрым покрытием, устойчивость к износу и долговечность.
Особенности конструкции:
- усиленный каркас для защиты при полной загрузке;
- боковины, устойчивые к механическим повреждениям;
- протектор с дренажными канавками для отвода воды;
- равномерное распределение давления по пятну контакта для стабильного управления.
Эта конструкция обеспечивает долгий срок службы и экономию на обслуживании шин, снижает риск аварий и повышает надежность автопарка.
Область применения
Шины LANVIGATOR T706 385/55R22.5 подходят для полуприцепов и могут использоваться в:
- дальнемагистральных перевозках с полной загрузкой;
- региональных рейсах по дорогам с разным покрытием;
- эксплуатации в условиях высокой интенсивности движения;
- полуприцепах с различной конфигурацией грузовых платформ.
Универсальность шины снижает сложность комплектации автопарка и позволяет быстро адаптировать его под разные маршруты.
Преимущества шины
- долгий срок службы и равномерный износ;
- стабильное сцепление на любом покрытии;
- устойчивость к повреждениям и перегреву;
- экономия топлива за счет снижения сопротивления качению;
- возможность использования на различных типах полуприцепов.
Заказать шины LANVIGATOR оптом
Вы можете заказать шины LANVIGATOR T706 385/55R22.5 20PR 160L оптом напрямую со склада производителя. Мы обеспечиваем:
- прямые поставки без посредников;
- договорную работу с фиксированными условиями;
- комплектацию заказов под конкретную технику;
- быструю доставку по России и СНГ;
- профессиональную консультацию по подбору шин.
Шины LANVIGATOR T706 — надежное решение для оптовых покупателей, обеспечивающее стабильность и уверенность на дороге.