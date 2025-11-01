LANVIGATOR T706 385/55R22.5 20PR 160L — заказать шины оптом

Шины LANVIGATOR T706 385/55R22.5 20PR 160L предназначены для установки на полуприцепы и подходят для интенсивной эксплуатации в дальнемагистральных и региональных перевозках. Производитель LANVIGATOR уделил внимание долговечности, устойчивости к нагрузкам и стабильному сцеплению на дорогах с разным покрытием. Эта модель позволяет автопаркам снизить расходы на обслуживание шин, обеспечивая долгий срок службы и стабильные характеристики даже при полной загрузке техники.

Основные технические характеристики

Модель T706 385/55R22.5 имеет следующие параметры:

  • Индекс слойности 20PR — усиленный каркас корда выдерживает высокие нагрузки и защищает шину от деформации;
  • Индекс нагрузки 160 — 4500 кг, что соответствует требованиям большинства полуприцепов;
  • Индекс скорости L — до 120 км/ч, подходящий для трасс и региональных маршрутов;
  • Глубина протектора 15,5 мм, наружный диаметр — 996 мм, ширина профиля — 383 мм.

Эти параметры обеспечивают надежное сцепление с дорогой, устойчивость при маневрировании и снижение вибраций при движении.

Конструкция и материалы

Шины LANVIGATOR T706 имеют многослойный корд и резиновую смесь с высокой износостойкостью. Усиленный каркас предотвращает деформацию при высоких нагрузках, а боковины защищены от порезов и ударов. Протектор обеспечивает эффективное сцепление с мокрым покрытием, устойчивость к износу и долговечность.

Особенности конструкции:

  • усиленный каркас для защиты при полной загрузке;
  • боковины, устойчивые к механическим повреждениям;
  • протектор с дренажными канавками для отвода воды;
  • равномерное распределение давления по пятну контакта для стабильного управления.

Эта конструкция обеспечивает долгий срок службы и экономию на обслуживании шин, снижает риск аварий и повышает надежность автопарка.

Область применения

Шины LANVIGATOR T706 385/55R22.5 подходят для полуприцепов и могут использоваться в:

  • дальнемагистральных перевозках с полной загрузкой;
  • региональных рейсах по дорогам с разным покрытием;
  • эксплуатации в условиях высокой интенсивности движения;
  • полуприцепах с различной конфигурацией грузовых платформ.

Универсальность шины снижает сложность комплектации автопарка и позволяет быстро адаптировать его под разные маршруты.

Преимущества шины

  • долгий срок службы и равномерный износ;
  • стабильное сцепление на любом покрытии;
  • устойчивость к повреждениям и перегреву;
  • экономия топлива за счет снижения сопротивления качению;
  • возможность использования на различных типах полуприцепов.

Заказать шины LANVIGATOR оптом

Вы можете заказать шины LANVIGATOR T706 385/55R22.5 20PR 160L оптом напрямую со склада производителя. Мы обеспечиваем:

  • прямые поставки без посредников;
  • договорную работу с фиксированными условиями;
  • комплектацию заказов под конкретную технику;
  • быструю доставку по России и СНГ;
  • профессиональную консультацию по подбору шин.

Шины LANVIGATOR T706 — надежное решение для оптовых покупателей, обеспечивающее стабильность и уверенность на дороге.

