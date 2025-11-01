Конструкция и материалы

Шины LANVIGATOR T706 имеют многослойный корд и резиновую смесь с высокой износостойкостью. Усиленный каркас предотвращает деформацию при высоких нагрузках, а боковины защищены от порезов и ударов. Протектор обеспечивает эффективное сцепление с мокрым покрытием, устойчивость к износу и долговечность.

Особенности конструкции:

усиленный каркас для защиты при полной загрузке;

боковины, устойчивые к механическим повреждениям;

протектор с дренажными канавками для отвода воды;

равномерное распределение давления по пятну контакта для стабильного управления.

Эта конструкция обеспечивает долгий срок службы и экономию на обслуживании шин, снижает риск аварий и повышает надежность автопарка.