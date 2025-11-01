SPORTRAK SP396 385/65R22.5 20PR 160K — заказать шины оптом

Модель SPORTRAK SP396 385/65R22.5 20PR 160K разработана для установки на рулевой оси грузовых автомобилей и полуприцепов. Шина сочетает в себе надежность, прочность и долговечность, необходимые для интенсивной эксплуатации. Производитель SPORTRAK ориентирован на создание моделей, которые выдерживают высокие нагрузки, обеспечивают отличное сцепление с дорогой и долгий срок службы.

Основные характеристики

Шина SP396 385/65R22.5 имеет следующие параметры:

  • Индекс слойности 20PR — усиленный каркас выдерживает нагрузки и препятствует деформации при полной загрузке;
  • Индекс нагрузки 160 — 4500 кг, что делает модель подходящей для большинства рулевых осей и полуприцепов;
  • Индекс скорости K — до 110 км/ч, позволяя безопасно эксплуатировать технику на разных дорогах;
  • Глубина протектора 16 мм — обеспечивает сцепление с различными покрытиями, снижает скольжение и повышает устойчивость.

Протектор шины обеспечивает эффективное самоочищение и долговечность, что особенно важно для региональных перевозок и работы на строительных площадках.

Конструкция и материалы

Шины SP396 оснащены многослойным каркасом и прочной резиновой смесью. Боковины усилены для защиты от механических повреждений и порезов.

Особенности конструкции:

  • усиленный каркас для высокой грузоподъемности;
  • протектор с блоками сцепления и дренажными канавками;
  • защита боковин от повреждений;
  • равномерное распределение давления по пятну контакта.

Эта конструкция обеспечивает стабильное управление рулевой осью, снижает вибрацию и увеличивает срок службы шины.

Область применения

Шины SPORTRAK SP396 385/65R22.5 подходят для:

  • рулевых осей грузовых автомобилей;
  • полуприцепов, которые докатываются с тягача;
  • региональных и строительных дорог;
  • условий, требующих высокой надежности сцепления и устойчивости при полной нагрузке.

Модель универсальна и подходит для различных типов техники, снижая затраты на обслуживание автопарка.

Преимущества

  • высокая грузоподъемность и прочность;
  • отличное сцепление с дорогой;
  • долговечность при интенсивной эксплуатации;
  • защита боковин от порезов и повреждений;
  • возможность оптового заказа со склада производителя с доставкой по России.

Заказать шины SPORTRAK оптом

Вы можете купить шины SPORTRAK SP396 385/65R22.5 20PR 160K оптом напрямую со склада производителя. Мы предоставляем:

  • прямые поставки без посредников;
  • доставку в регионы России и СНГ;
  • комплектацию под конкретные типы техники;
  • консультацию по выбору подходящей модели.

Эта шина обеспечивает надежность рулевых осей и полуприцепов, повышает эффективность работы автопарка и безопасность перевозки грузов.

Похожие записи

  • SPORTRAK SP304 315/80R22.5 20PR 157/154J

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    SPORTRAK SP304 315/80R22.5 20PR 157/154J — заказать шины оптом Шины SPORTRAK SP304 315/80R22.5 20PR 157/154J предназначены для эксплуатации на рулевой и ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Модель разработана для работы в условиях повышенной нагрузки, на карьерах, стройплощадках и дорогах с бездорожьем. Производитель SPORTRAK создал эти шины с акцентом на прочность, долговечность и эффективность сцепления,…

  • APLUS D318 315/70R22.5 18PR 154/150M

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    APLUS D318 315/70R22.5 18PR 154/150M — заказать шины оптом Шины APLUS D318 315/70R22.5 18PR 154/150M предназначены для эксплуатации на ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Производитель APLUS разработал эту модель для региональных перевозок, где важны надежность, сцепление с дорогой и безопасность при любых погодных условиях. Эти шины особенно эффективны на заснеженных и мокрых дорогах, что…

  • SPORTRAK SP303 315/80R22.5 20PR 157/154L

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    SPORTRAK SP303 315/80R22.5 20PR 157/154L — заказать шины оптом Шины SPORTRAK SP303 315/80R22.5 20PR 157/154L предназначены для ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Они обеспечивают надежность, устойчивость на дороге и долгий срок службы даже в сложных дорожных условиях. Производитель SPORTRAK учитывает нагрузки, характер движения и особенности эксплуатации техники, создавая шины с высоким ресурсом, подходящие для…

  • LANVIGATOR D802 315/80R22.5 20PR 156/150K

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    LANVIGATOR D802 315/80R22.5 20PR 156/150K — заказать шины оптом Шины LANVIGATOR D802 315/80R22.5 20PR 156/150K разработаны для ведущих осей грузовых автомобилей и спецтехники, работающей в тяжелых условиях. Эти шины применяются при перевозке грузов на стройплощадках, карьерах и бездорожье. Производитель уделил внимание прочности каркаса, устойчивости к перегрузкам и долговечности протектора. Модель сочетает высокую грузоподъемность и надежное…

  • SPORTRAK SP303 315/70R22.5 18PR 151/148M

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    SPORTRAK SP303 315/70R22.5 18PR 151/148M — заказать шины оптом Шины SPORTRAK SP303 315/70R22.5 18PR 151/148M разработаны для ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники, эксплуатируемой на региональных дорогах. Модель обеспечивает хорошее сцепление с дорогой, надежность и долговечность при ежедневной эксплуатации. Производитель SPORTRAK учитывает нагрузку и условия движения, создавая шины, которые сохраняют эксплуатационные характеристики даже на мокрых…

  • COPARTNER CP269 315/80R22.5 22PR 167/164L

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    COPARTNER CP269 315/80R22.5 22PR 167/164L — заказать шины оптом Шины COPARTNER CP269 315/80R22.5 22PR 167/164L предназначены для эксплуатации на ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Эти усиленные шины обеспечивают надежность и долговечность даже при работе в сложных условиях, включая карьерные участки, бездорожье и региональные дороги. Производитель COPARTNER использует современные технологии при разработке протектора и каркаса,…