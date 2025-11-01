SPORTRAK SP396 385/65R22.5 20PR 160K — заказать шины оптом
Модель SPORTRAK SP396 385/65R22.5 20PR 160K разработана для установки на рулевой оси грузовых автомобилей и полуприцепов. Шина сочетает в себе надежность, прочность и долговечность, необходимые для интенсивной эксплуатации. Производитель SPORTRAK ориентирован на создание моделей, которые выдерживают высокие нагрузки, обеспечивают отличное сцепление с дорогой и долгий срок службы.
Основные характеристики
Шина SP396 385/65R22.5 имеет следующие параметры:
- Индекс слойности 20PR — усиленный каркас выдерживает нагрузки и препятствует деформации при полной загрузке;
- Индекс нагрузки 160 — 4500 кг, что делает модель подходящей для большинства рулевых осей и полуприцепов;
- Индекс скорости K — до 110 км/ч, позволяя безопасно эксплуатировать технику на разных дорогах;
- Глубина протектора 16 мм — обеспечивает сцепление с различными покрытиями, снижает скольжение и повышает устойчивость.
Протектор шины обеспечивает эффективное самоочищение и долговечность, что особенно важно для региональных перевозок и работы на строительных площадках.
Конструкция и материалы
Шины SP396 оснащены многослойным каркасом и прочной резиновой смесью. Боковины усилены для защиты от механических повреждений и порезов.
Особенности конструкции:
- усиленный каркас для высокой грузоподъемности;
- протектор с блоками сцепления и дренажными канавками;
- защита боковин от повреждений;
- равномерное распределение давления по пятну контакта.
Эта конструкция обеспечивает стабильное управление рулевой осью, снижает вибрацию и увеличивает срок службы шины.
Область применения
Шины SPORTRAK SP396 385/65R22.5 подходят для:
- рулевых осей грузовых автомобилей;
- полуприцепов, которые докатываются с тягача;
- региональных и строительных дорог;
- условий, требующих высокой надежности сцепления и устойчивости при полной нагрузке.
Модель универсальна и подходит для различных типов техники, снижая затраты на обслуживание автопарка.
Преимущества
- высокая грузоподъемность и прочность;
- отличное сцепление с дорогой;
- долговечность при интенсивной эксплуатации;
- защита боковин от порезов и повреждений;
- возможность оптового заказа со склада производителя с доставкой по России.
Заказать шины SPORTRAK оптом
Вы можете купить шины SPORTRAK SP396 385/65R22.5 20PR 160K оптом напрямую со склада производителя. Мы предоставляем:
- прямые поставки без посредников;
- доставку в регионы России и СНГ;
- комплектацию под конкретные типы техники;
- консультацию по выбору подходящей модели.
Эта шина обеспечивает надежность рулевых осей и полуприцепов, повышает эффективность работы автопарка и безопасность перевозки грузов.