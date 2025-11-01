APLUS S201 385/55R22.5 20PR 160L — заказать шины оптом

Шины APLUS S201 385/55R22.5 20PR 160L созданы для грузовиков и полуприцепов, работающих на трассе и в смешанных условиях. Производитель APLUS разрабатывает свою продукцию с акцентом на безопасность и долговечность, что делает эти шины отличным решением для транспортных компаний.

Характеристики модели

Шина APLUS S201 385/55R22.5 сочетает прочность и комфорт в управлении.

  • Индекс слойности 20PR обеспечивает устойчивость к перегрузкам.
  • Индекс нагрузки 160 (4500 кг) позволяет устанавливать шину на тягачи и прицепы.
  • Индекс скорости L (120 км/ч) гарантирует стабильность на магистральных скоростях.
  • Глубина протектора 15,5 мм — оптимальная для устойчивости на мокром покрытии.
  • Диаметр — 996 мм, ширина профиля — 383 мм.

Такие параметры обеспечивают надежное сцепление и уверенное управление даже при полной загрузке.

Особенности конструкции

Шины APLUS S201 385/55R22.5 имеют усиленный каркас, который защищает от разрывов и перегрева при длительных поездках.

Ключевые особенности:

  • стальной корд для прочности и стабильности формы;
  • улучшенная боковина, защищающая от повреждений;
  • протектор с широкими канавками для отвода воды и грязи;
  • сниженное сопротивление качению — экономия топлива.

Модель отличается устойчивостью при торможении и равномерным износом, что особенно важно для автопарков, где техника работает ежедневно.

Область применения

Шины APLUS S201 385/55R22.5 применяются в основном на рулевой оси и полуприцепах. Водители часто используют их сначала на руле, а затем докатывают на прицепе, что говорит о долгом сроке службы.

Такие шины подходят для:

  • магистральных и региональных перевозок;
  • транспортировки грузов по трассе и городским маршрутам;
  • тягачей, фур и прицепов различной грузоподъемности.

APLUS S201 хорошо ведет себя на асфальте, при дожде и на сухом покрытии, обеспечивая предсказуемое управление.

Преимущества и эксплуатация

Шины APLUS S201 385/55R22.5 показывают отличные результаты по износостойкости и стабильности. Они рассчитаны на высокий пробег и долгую службу.

Преимущества модели:

  • стабильная работа при постоянной нагрузке;
  • низкий уровень шума;
  • возможность установки на разные типы осей;
  • устойчивость к неравномерному износу;
  • экономия топлива и снижение расходов на обслуживание.

Заказать шины APLUS оптом

Мы предлагаем купить шины APLUS S201 385/55R22.5 20PR 160L оптом с отгрузкой со склада производителя.

Работаем по договору поставки, что гарантирует низкую себестоимость, быструю доставку и гибкие условия сотрудничества.

Наши клиенты получают:

  • шины напрямую от производителя без посредников;
  • возможность подбора моделей под любую технику;
  • поставки в регионы России и страны СНГ;
  • гарантию качества и прозрачные условия заказа.

Если вы ищете прочные, экономичные и универсальные шины для автопарка, выбирайте APLUS S201. Эти шины рассчитаны на стабильную работу, долгий ресурс и оптимальную цену при оптовых закупках.

