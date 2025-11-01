APLUS S201 385/55R22.5 20PR 160L — заказать шины оптом
Шины APLUS S201 385/55R22.5 20PR 160L созданы для грузовиков и полуприцепов, работающих на трассе и в смешанных условиях. Производитель APLUS разрабатывает свою продукцию с акцентом на безопасность и долговечность, что делает эти шины отличным решением для транспортных компаний.
Характеристики модели
Шина APLUS S201 385/55R22.5 сочетает прочность и комфорт в управлении.
- Индекс слойности 20PR обеспечивает устойчивость к перегрузкам.
- Индекс нагрузки 160 (4500 кг) позволяет устанавливать шину на тягачи и прицепы.
- Индекс скорости L (120 км/ч) гарантирует стабильность на магистральных скоростях.
- Глубина протектора 15,5 мм — оптимальная для устойчивости на мокром покрытии.
- Диаметр — 996 мм, ширина профиля — 383 мм.
Такие параметры обеспечивают надежное сцепление и уверенное управление даже при полной загрузке.
Особенности конструкции
Шины APLUS S201 385/55R22.5 имеют усиленный каркас, который защищает от разрывов и перегрева при длительных поездках.
Ключевые особенности:
- стальной корд для прочности и стабильности формы;
- улучшенная боковина, защищающая от повреждений;
- протектор с широкими канавками для отвода воды и грязи;
- сниженное сопротивление качению — экономия топлива.
Модель отличается устойчивостью при торможении и равномерным износом, что особенно важно для автопарков, где техника работает ежедневно.
Область применения
Шины APLUS S201 385/55R22.5 применяются в основном на рулевой оси и полуприцепах. Водители часто используют их сначала на руле, а затем докатывают на прицепе, что говорит о долгом сроке службы.
Такие шины подходят для:
- магистральных и региональных перевозок;
- транспортировки грузов по трассе и городским маршрутам;
- тягачей, фур и прицепов различной грузоподъемности.
APLUS S201 хорошо ведет себя на асфальте, при дожде и на сухом покрытии, обеспечивая предсказуемое управление.
Преимущества и эксплуатация
Шины APLUS S201 385/55R22.5 показывают отличные результаты по износостойкости и стабильности. Они рассчитаны на высокий пробег и долгую службу.
Преимущества модели:
- стабильная работа при постоянной нагрузке;
- низкий уровень шума;
- возможность установки на разные типы осей;
- устойчивость к неравномерному износу;
- экономия топлива и снижение расходов на обслуживание.
