Область применения

Шины APLUS S201 385/55R22.5 применяются в основном на рулевой оси и полуприцепах. Водители часто используют их сначала на руле, а затем докатывают на прицепе, что говорит о долгом сроке службы.

Такие шины подходят для:

магистральных и региональных перевозок;

транспортировки грузов по трассе и городским маршрутам;

тягачей, фур и прицепов различной грузоподъемности.

APLUS S201 хорошо ведет себя на асфальте, при дожде и на сухом покрытии, обеспечивая предсказуемое управление.