LANVIGATOR — купить шины оптом со склада производителя

Шины LANVIGATOR — это премиальный продукт для коммерческого и строительного транспорта. Производитель выпускает надежные модели для дальнемагистральных и региональных перевозок, дорожно-строительной техники, самосвалов и индустриальных машин. Каждая шина рассчитана на длительный эксплуатационный срок — более 300 000 км, что делает бренд востребованным среди компаний, работающих в интенсивных условиях.

LANVIGATOR ориентирован на рынок России и стран СНГ. Эти шины выдерживают перепады температур, плохие дороги и высокие нагрузки. Производитель адаптировал состав резины под особенности эксплуатации в северных и южных регионах, поэтому шины одинаково стабильны как зимой, так и летом.

Ассортимент шин LANVIGATOR

Бренд выпускает несколько серий шин для разных типов техники. Основные размеры в линейке LANVIGATOR:

  • 315/70R22.5 — для магистральных тягачей и прицепов;
  • 315/80R22.5 — для смешанных маршрутов и региональных перевозок;
  • 385/55R22.5 — для прицепных осей и автобусов;
  • 385/65R22.5 — для строительных и промышленных машин, самосвалов, карьерной техники.

Вся продукция проходит заводскую проверку и контроль качества. LANVIGATOR выпускает как универсальные шины, так и специализированные модели — с усиленным кордом для тяжелых условий и устойчивым протектором для длительных рейсов по трассе.

Эта универсальность делает бренд удобным решением для предприятий с разнопрофильной техникой — от фур до спецмашин.

Виды шин LANVIGATOR

Шины LANVIGATOR подходят для разных сфер — от логистики до промышленности. Они одинаково хорошо работают на асфальте, бетоне, гравийных дорогах и строительных площадках.

  • Для дальнемагистральных перевозок.
    Модели 315/70R22.5 обеспечивают устойчивость на скорости, ровный износ и минимальное сопротивление качению. Это снижает расход топлива и нагрузку на подвеску.
  • Для региональных маршрутов.
    Шины 315/80R22.5 подходят для смешанных дорог — с асфальта на грунт и обратно. Они выдерживают постоянные остановки и старты, сохраняя сцепление и стабильность в управлении.
  • Для строительной техники и самосвалов.
    Шины 385/65R22.5 имеют усиленную конструкцию, защищены от проколов и боковых порезов. Подходят для техники, которая работает на стройплощадках, в карьерах, на щебне и песке.
  • Для индустриальной техники.
    LANVIGATOR предлагает модели с усиленными боковинами и стальным каркасом, рассчитанные на тяжелые нагрузки и длительную работу без простоев.

Такие шины — это универсальный вариант для компаний, где техника работает без выходных и требует стабильной резины с предсказуемым поведением.

Износостойкость шин LANVIGATOR

Главное преимущество шин LANVIGATOR — это прочность и долговечность. Производитель применяет многослойный стальной корд, термостойкую резиновую смесь и современную систему охлаждения протектора. Все это позволяет сохранять форму и характеристики даже после сотен тысяч километров.

Технологические особенности шин LANVIGATOR:

  • Ресурс свыше 300 000 км. Каркас выдерживает большие нагрузки и сохраняет эластичность.
  • Устойчивость к износу. Протектор стирается равномерно, снижая вибрации и шум.
  • Экономия топлива. Низкое сопротивление качению снижает энергозатраты на движение.
  • Термостойкость. Резина сохраняет свойства при температуре от −40 до +50 °C.
  • Защита от повреждений. Боковины усилены для работы в тяжелых условиях.

LANVIGATOR применяет особую геометрию блоков протектора, которая улучшает сцепление и снижает шум при езде. Это делает поездку комфортной даже при полной загрузке.

Благодаря такому сочетанию характеристик, шины LANVIGATOR подходят для компаний, где надежность важнее всего — транспортных предприятий, строек, логистических центров, карьеров.

Заказать шины LANVIGATOR оптом

Мы предлагаем купить шины LANVIGATOR оптом напрямую со склада производителя. Работаем по договору поставки, что обеспечивает низкую цену и быструю доставку. Каждая партия сопровождается паспортом, сертификатами и гарантией.
Наши клиенты — транспортные и строительные компании по всей России. Мы поставляем шины в любые регионы, организуем доставку транспортными компаниями и контролируем сроки.

Наши преимущества:

  • прямые поставки от производителя без посредников;
  • оформление официального договора;
  • помощь в подборе типоразмеров и моделей;
  • доставка в любой регион России и стран СНГ;
  • персональные условия для оптовых покупателей.

Мы подберем шины LANVIGATOR под конкретные задачи — будь то междугородние перевозки, строительная площадка или эксплуатация в карьере.

