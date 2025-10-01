APLUS — купить шины оптом со склада производителя

Шины APLUS — это премиальная серия для профессионального транспорта. Их выбирают компании, которые ценят надежность, долгий срок службы и стабильное качество. Производитель создает шины для всех направлений: дальние и региональные перевозки, дорожно-строительные работы, промышленная техника, самосвалы.

APLUS ориентирован на российский рынок и страны СНГ. Это значит, что конструкция шин и состав резины адаптированы под местные условия: перепады температуры, плохое дорожное покрытие, большие нагрузки. Ресурс шин превышает 300 000 км, что позволяет экономить на обслуживании и замене резины.