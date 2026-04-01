Поставка карьерных шин Marando и Yingba в Находку: кейс успешной сделки 2025 года для B2B‑клиента

Представляем подробный разбор сделки по поставке карьерных шин брендов Marando и Yingba для постоянного клиента из Находки. В статье покажем, как мы организовали поставку шин для экстремальных условий эксплуатации, обеспечили чёткое соблюдение сроков и помогли клиенту получить конкурентное преимущество на рынке Приморского края.

Ситуация клиента и задачи проекта

К нам обратился постоянный покупатель из Находки с заявкой на поставку высококачественных шин для дальнейшей розничной продажи.

Основные требования клиента:

  • высокое качество и надёжность шин;
  • устойчивость к экстремальным условиям эксплуатации: езда по грунту, острым камням, скалистой местности;
  • способность выдерживать значительный перегруз (до 180 % от нормы);
  • конкурентоспособная цена при сохранении премиального качества.
Выбор бренда и моделей: обоснование решения

После анализа запроса мы предложили шины брендов Marando и Yingba от производителя Qingdao Marvemax Tyre Co., Ltd (входит в холдинг Qingdao Hawkway Tyre Co., Ltd).

Почему выбрали именно эти бренды:

  • специализация на производстве карьерных шин первого эшелона;
  • доказанное качество в условиях перегруза;
  • высокая износостойкость в сложных условиях эксплуатации;
  • оптимальное соотношение цены и качества;
  • наличие моделей под разные задачи клиента.

Клиент выбрал три модели:

  1. Marando MRD10 315/80R22.5 22PR 167/164D — 48 шт.
  2. Marando MOD1 315/80R22.5 22PR 167/164D — 50 шт.
  3. Yingba YB607+ 12.00R20 22PR 156/153B — 120 шт.

Общий объём партии позволил полностью загрузить 40‑футовый контейнер повышенной вместимости.

Преимущества выбранных моделей шин

Каждая модель в партии имеет свои ключевые преимущества для эксплуатации в сложных условиях:

  • Marando MRD10: усиленный корд 22PR, высокий индекс нагрузки 167/164, оптимален для ведущих осей самосвалов.
  • Marando MOD1: аналогичная конструкция с адаптированным рисунком протектора для улучшенной проходимости на грунтовых дорогах.
  • Yingba YB607+: усиленный борт и специальный состав резины для работы в скалистой местности, индекс скорости B (до 50 км/ч) оптимален для карьерной техники.
Подготовка сделки: расчёт, план и договор

На этапе подготовки мы:

  • подготовили предварительный расчёт себестоимости шин на складе покупателя;
  • разработали производственный план с учётом загрузки завода;
  • согласовали сроки поставки с производителем и логистическими партнёрами;
  • рассчитали оптимальный маршрут доставки с минимальными транзитными рисками;
  • предоставили клиенту детализированный график этапов (производство → доставка → таможня → выгрузка);
  • оформили договор поставки с фиксированными условиями: цена, сроки, ответственность сторон.

После согласования всех параметров клиент подписал договор и внёс аванс, подтверждающий намерение закупки.

Особые условия сделки для клиента

Мы предложили клиенту дополнительные преимущества, которые сделали сделку максимально выгодной:

  • отсрочка платежа — снизила финансовую нагрузку на период производства и доставки;
  • официальная цена производителя с НДС на складе клиента — прозрачная ценовая политика без скрытых наценок;
  • ускорение производства за счёт наших многолетних отношений с производителем — сократили сроки изготовления партии;
  • защита от курсовых колебаний валют — зафиксировали стоимость в рублях на весь период сделки.
Параметры перевозки

  • маршрут: Циндао (Китай) → Восточный порт, терминал Бухта Врангель → Находка;
  • транспорт: морской (40‑футовый контейнер повышенной вместимости) + автовывоз;
  • грузополучатель: ООО «СД Бизнес Групп», Приморский край, г. Находка, пр‑кт Северный, д. 47, помещ. 2;
  • состав партии:
    Yingba YB607+ 12.00R20 — 120 грузовых мест;
    Marando MOD1 315/80R22.5 — 50 грузовых мест;
    Marando MRD10 315/80R22.5 — 48 грузовых мест;
  • общий вес груза с контейнером: 19 340 кг.
Хронология сделки и логистика

  1. 27.06.2025 — пополнение производственного баланса.
  2. 15.08.2025 — завершение производства партии.
  3. 17.08.2025 — забор груза со склада производителя.
  4. 22.08.2025 — выход судна из порта Циндао в Восточный порт, терминал Бухта Врангель.
  5. 27.08.2025 — выгрузка судна на контейнерном терминале Бухта Врангель, Восточный порт.
  6. 28.08.2025:
    предварительное взвешивание груза в контейнере;
    регистрация таможенной декларации;
    выпуск таможенной декларации на товары по заявленной стоимости.
  7. 29.08.2025 — вывоз контейнера с терминала Бухта Врангель в г. Находку, выгрузка у получателя.
Итоги сделки и обратная связь клиента

Клиент получил полную партию шин в согласованные сроки. По итогам сотрудничества он отметил:

  • точное соответствие шин заявленным условиям (устойчивость к перегрузу, износостойкость на скалистой местности);
  • чёткое соблюдение сроков поставки;
  • прозрачность финансовых расчётов (отсутствие скрытых платежей);
  • профессионализм команды на каждом этапе проекта;
  • удобство работы с единым контактным лицом по всем вопросам;
  • сохранность груза (контейнер прибыл без повреждений);
  • оперативность решения возникающих вопросов.

Успешная сделка дала клиенту конкурентное преимущество на рынке реализации грузовых шин в сегменте карьерных в Приморском крае. Благодаря высокому качеству продукции и оптимальным срокам поставки он смог предложить своим покупателям надёжные шины по привлекательной цене.

Похожие записи