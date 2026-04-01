Поставка карьерных шин Marando и Yingba в Находку: кейс успешной сделки 2025 года для B2B‑клиента
Представляем подробный разбор сделки по поставке карьерных шин брендов Marando и Yingba для постоянного клиента из Находки. В статье покажем, как мы организовали поставку шин для экстремальных условий эксплуатации, обеспечили чёткое соблюдение сроков и помогли клиенту получить конкурентное преимущество на рынке Приморского края.
Ситуация клиента и задачи проекта
К нам обратился постоянный покупатель из Находки с заявкой на поставку высококачественных шин для дальнейшей розничной продажи.
Основные требования клиента:
- высокое качество и надёжность шин;
- устойчивость к экстремальным условиям эксплуатации: езда по грунту, острым камням, скалистой местности;
- способность выдерживать значительный перегруз (до 180 % от нормы);
- конкурентоспособная цена при сохранении премиального качества.
Выбор бренда и моделей: обоснование решения
После анализа запроса мы предложили шины брендов Marando и Yingba от производителя Qingdao Marvemax Tyre Co., Ltd (входит в холдинг Qingdao Hawkway Tyre Co., Ltd).
Почему выбрали именно эти бренды:
- специализация на производстве карьерных шин первого эшелона;
- доказанное качество в условиях перегруза;
- высокая износостойкость в сложных условиях эксплуатации;
- оптимальное соотношение цены и качества;
- наличие моделей под разные задачи клиента.
Клиент выбрал три модели:
- Marando MRD10 315/80R22.5 22PR 167/164D — 48 шт.
- Marando MOD1 315/80R22.5 22PR 167/164D — 50 шт.
- Yingba YB607+ 12.00R20 22PR 156/153B — 120 шт.
Общий объём партии позволил полностью загрузить 40‑футовый контейнер повышенной вместимости.
Преимущества выбранных моделей шин
Каждая модель в партии имеет свои ключевые преимущества для эксплуатации в сложных условиях:
- Marando MRD10: усиленный корд 22PR, высокий индекс нагрузки 167/164, оптимален для ведущих осей самосвалов.
- Marando MOD1: аналогичная конструкция с адаптированным рисунком протектора для улучшенной проходимости на грунтовых дорогах.
- Yingba YB607+: усиленный борт и специальный состав резины для работы в скалистой местности, индекс скорости B (до 50 км/ч) оптимален для карьерной техники.
Подготовка сделки: расчёт, план и договор
На этапе подготовки мы:
- подготовили предварительный расчёт себестоимости шин на складе покупателя;
- разработали производственный план с учётом загрузки завода;
- согласовали сроки поставки с производителем и логистическими партнёрами;
- рассчитали оптимальный маршрут доставки с минимальными транзитными рисками;
- предоставили клиенту детализированный график этапов (производство → доставка → таможня → выгрузка);
- оформили договор поставки с фиксированными условиями: цена, сроки, ответственность сторон.
После согласования всех параметров клиент подписал договор и внёс аванс, подтверждающий намерение закупки.
Особые условия сделки для клиента
Мы предложили клиенту дополнительные преимущества, которые сделали сделку максимально выгодной:
- отсрочка платежа — снизила финансовую нагрузку на период производства и доставки;
- официальная цена производителя с НДС на складе клиента — прозрачная ценовая политика без скрытых наценок;
- ускорение производства за счёт наших многолетних отношений с производителем — сократили сроки изготовления партии;
- защита от курсовых колебаний валют — зафиксировали стоимость в рублях на весь период сделки.
Параметры перевозки
- маршрут: Циндао (Китай) → Восточный порт, терминал Бухта Врангель → Находка;
- транспорт: морской (40‑футовый контейнер повышенной вместимости) + автовывоз;
- грузополучатель: ООО «СД Бизнес Групп», Приморский край, г. Находка, пр‑кт Северный, д. 47, помещ. 2;
- состав партии:
Yingba YB607+ 12.00R20 — 120 грузовых мест;
Marando MOD1 315/80R22.5 — 50 грузовых мест;
Marando MRD10 315/80R22.5 — 48 грузовых мест;
- общий вес груза с контейнером: 19 340 кг.
Хронология сделки и логистика
- 27.06.2025 — пополнение производственного баланса.
- 15.08.2025 — завершение производства партии.
- 17.08.2025 — забор груза со склада производителя.
- 22.08.2025 — выход судна из порта Циндао в Восточный порт, терминал Бухта Врангель.
- 27.08.2025 — выгрузка судна на контейнерном терминале Бухта Врангель, Восточный порт.
- 28.08.2025:
предварительное взвешивание груза в контейнере;
регистрация таможенной декларации;
выпуск таможенной декларации на товары по заявленной стоимости.
- 29.08.2025 — вывоз контейнера с терминала Бухта Врангель в г. Находку, выгрузка у получателя.
Итоги сделки и обратная связь клиента
Клиент получил полную партию шин в согласованные сроки. По итогам сотрудничества он отметил:
- точное соответствие шин заявленным условиям (устойчивость к перегрузу, износостойкость на скалистой местности);
- чёткое соблюдение сроков поставки;
- прозрачность финансовых расчётов (отсутствие скрытых платежей);
- профессионализм команды на каждом этапе проекта;
- удобство работы с единым контактным лицом по всем вопросам;
- сохранность груза (контейнер прибыл без повреждений);
- оперативность решения возникающих вопросов.
Успешная сделка дала клиенту конкурентное преимущество на рынке реализации грузовых шин в сегменте карьерных в Приморском крае. Благодаря высокому качеству продукции и оптимальным срокам поставки он смог предложить своим покупателям надёжные шины по привлекательной цене.
Почему стоит выбрать нас для поставок карьерных шин?
Наша компания предлагает комплексные решения для B2B‑клиентов:
- поставки любых объёмов — от партии до регулярных отгрузок;
- работа с прямыми контрактами с производителями — гарантия качества и оригинальности продукции;
- полный цикл логистики: производство → таможня → мультимодальная доставка;
- контроль качества и соответствия спецификациям;
- сопровождение таможенного оформления;
- страхование грузов на всех этапах перевозки;
- гибкие условия оплаты (включая отсрочку платежа);
- защита от курсовых колебаний валют;
- предоставление отчётных документов в соответствии с требованиями бухгалтерского учёта;
- поддержка в выборе брендов и моделей под задачи клиента.
