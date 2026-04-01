Успешная сделка по поставке грузовых шин APLUS: оперативность и надёжность в B2B‑продажах
В 2025 году наша компания успешно завершила крупную сделку по поставке грузовых шин бренда APLUS от производителя Shandong Haohua Tire Co., Ltd. Рассказываем, как удалось удовлетворить запросы клиента и обеспечить оперативную доставку груза в Новосибирск.
Кто обратился и с каким запросом
К нам обратился клиент с целевым запросом на поставку грузовых шин для:
- рулевой оси;
- ведущей оси;
- полуприцепа.
Покупатель чётко обозначил предпочтения: его интересовали исключительно шины бренда APLUS конкретных моделей:
- APLUS D318 315/70R22.5;
- APLUS D802 315/80R22.5;
- APLUS S201 315/80R22.5;
- APLUS S201 315/70R22.5;
- APLUS T706 385/65R22.5.
Клиент уже был знаком с продукцией Shandong Haohua Tire Co., Ltd. и высоко оценивал её: по его мнению, шины этого производителя не уступают по качеству и сроку службы моделям «первого эшелона».
Почему выбрали именно эти шины
Продукция Shandong Haohua Tire Co., Ltd. заслужила доверие благодаря:
- высокому качеству — шины выдерживают интенсивные нагрузки и сложные условия эксплуатации;
- долговечности — срок службы сопоставим с премиальными брендами;
- международной сертификации — вся продукция имеет сертификаты:
ЕАЭС;
OT;
ECE;
GSO;
ISO;
INMETRO;
SONCAP.
Эти документы подтверждают соответствие шин мировым стандартам безопасности и качества.
Детали заказа
Общий объём поставки составил 223 шины — ровно столько, чтобы полностью загрузить 40‑футовый контейнер. Распределение по моделям:
- APLUS T706 385/65R22.5 160L 20PR 85 шт.
- APLUS D318 315/70R22.5 154/150M 20PR 62 шт.
- APLUS S201 315/70R22.5 154/150M 20PR 54 шт.
- APLUS S201 315/80R22.5 157/154M 20PR 6 шт.
- APLUS D802 315/80R22.5 156/150K 20PR 16 шт.
Ключевые условия сделки: цена и сроки
Главные приоритеты клиента — стоимость и сроки поставки. Мы предложили решение, которое полностью его удовлетворило:
- Прозрачное ценообразование. Коммерческое предложение сформировано на основе официальной цены производителя. В итоговую сумму включена стоимость доставки до места назначения клиента, в т. ч. НДС.
- Сокращённые сроки производства. Благодаря налаженным партнёрским отношениям с Shandong Haohua Tire Co., Ltd. мы согласовали производственный график с жёстким сроком — 30 суток вместо стандартных 50. Это стало решающим фактором для клиента.
Логистика и этапы доставки
Параметры перевозки:
- количество грузовых мест в 40‑футовом контейнере: 223;
- общий вес груза с контейнером: 17 500 кг;
- вес груза без контейнера: 13 800 кг.
Хронология поставки:
- 08.09.2025 — трансграничная оплата производственного контракта.
- 10.10.2025 — забор груза в порту Циндао.
- 16.10.2025 — выход судна из порта Циндао в Восточный порт (контейнерный терминал Бухта Врангель).
- 24.10.2025 — выгрузка судна в Восточном порту (терминал Врангель).
- 26.10.2025 — предварительное взвешивание.
- 27.10.2025 — регистрация и выпуск таможенной декларации по заявленной стоимости, закрытие склада, сдача контейнера на погрузку по ЖД.
- Транзитное время доставки в г. Новосибирск — 6–7 суток.
Итоги и преимущества сотрудничества
Сделка 2025 года — яркий пример того, как комплексный подход позволяет добиться успеха в B2B‑продажах:
- точность — клиент получил именно те модели шин, которые запрашивал;
- экономия времени — сроки производства сокращены на 40 %;
- прозрачность — чёткое ценообразование и детальный график поставки;
- надёжность — международная сертификация шин и отлаженная логистика.
Мы подтвердили свою репутацию надёжного партнёра, способного решать сложные задачи в сфере поставок грузовой резины. Готовы предложить аналогичные условия для ваших проектов!