Успешная сделка по поставке грузовых шин APLUS: оперативность и надёжность в B2B‑продажах

В 2025 году наша компания успешно завершила крупную сделку по поставке грузовых шин бренда APLUS от производителя Shandong Haohua Tire Co., Ltd. Рассказываем, как удалось удовлетворить запросы клиента и обеспечить оперативную доставку груза в Новосибирск.

Доверие к APLUS: кейс успешной поставки 223 грузовых шин в Новосибирск в 2025‑м

Кто обратился и с каким запросом

К нам обратился клиент с целевым запросом на поставку грузовых шин для:

  • рулевой оси;
  • ведущей оси;
  • полуприцепа.

Покупатель чётко обозначил предпочтения: его интересовали исключительно шины бренда APLUS конкретных моделей:

  • APLUS D318 315/70R22.5;
  • APLUS D802 315/80R22.5;
  • APLUS S201 315/80R22.5;
  • APLUS S201 315/70R22.5;
  • APLUS T706 385/65R22.5.

Клиент уже был знаком с продукцией Shandong Haohua Tire Co., Ltd. и высоко оценивал её: по его мнению, шины этого производителя не уступают по качеству и сроку службы моделям «первого эшелона».

Доверие к APLUS: кейс успешной поставки 223 грузовых шин в Новосибирск в 2025‑м

Почему выбрали именно эти шины

Продукция Shandong Haohua Tire Co., Ltd. заслужила доверие благодаря:

  • высокому качеству — шины выдерживают интенсивные нагрузки и сложные условия эксплуатации;
  • долговечности — срок службы сопоставим с премиальными брендами;
  • международной сертификации — вся продукция имеет сертификаты:
    ЕАЭС;
    OT;
    ECE;
    GSO;
    ISO;
    INMETRO;
    SONCAP.

Эти документы подтверждают соответствие шин мировым стандартам безопасности и качества.

Доверие к APLUS: кейс успешной поставки 223 грузовых шин в Новосибирск в 2025‑м

Детали заказа

Общий объём поставки составил 223 шины — ровно столько, чтобы полностью загрузить 40‑футовый контейнер. Распределение по моделям:

  • APLUS T706 385/65R22.5 160L 20PR 85 шт.
  • APLUS D318 315/70R22.5 154/150M 20PR 62 шт.
  • APLUS S201 315/70R22.5 154/150M 20PR 54 шт.
  • APLUS S201 315/80R22.5 157/154M 20PR 6 шт.
  • APLUS D802 315/80R22.5 156/150K 20PR 16 шт.

Ключевые условия сделки: цена и сроки

Главные приоритеты клиента — стоимость и сроки поставки. Мы предложили решение, которое полностью его удовлетворило:

  • Прозрачное ценообразование. Коммерческое предложение сформировано на основе официальной цены производителя. В итоговую сумму включена стоимость доставки до места назначения клиента, в т. ч. НДС.
  • Сокращённые сроки производства. Благодаря налаженным партнёрским отношениям с Shandong Haohua Tire Co., Ltd. мы согласовали производственный график с жёстким сроком — 30 суток вместо стандартных 50. Это стало решающим фактором для клиента.
Доверие к APLUS: кейс успешной поставки 223 грузовых шин в Новосибирск в 2025‑м

Логистика и этапы доставки

Параметры перевозки:

  • количество грузовых мест в 40‑футовом контейнере: 223;
  • общий вес груза с контейнером: 17 500 кг;
  • вес груза без контейнера: 13 800 кг.

Хронология поставки:

  1. 08.09.2025 — трансграничная оплата производственного контракта.
  2. 10.10.2025 — забор груза в порту Циндао.
  3. 16.10.2025 — выход судна из порта Циндао в Восточный порт (контейнерный терминал Бухта Врангель).
  4. 24.10.2025 — выгрузка судна в Восточном порту (терминал Врангель).
  5. 26.10.2025 — предварительное взвешивание.
  6. 27.10.2025 — регистрация и выпуск таможенной декларации по заявленной стоимости, закрытие склада, сдача контейнера на погрузку по ЖД.
  7. Транзитное время доставки в г. Новосибирск — 6–7 суток.
Доверие к APLUS: кейс успешной поставки 223 грузовых шин в Новосибирск в 2025‑м

Итоги и преимущества сотрудничества

Сделка 2025 года — яркий пример того, как комплексный подход позволяет добиться успеха в B2B‑продажах:

  • точность — клиент получил именно те модели шин, которые запрашивал;
  • экономия времени — сроки производства сокращены на 40 %;
  • прозрачность — чёткое ценообразование и детальный график поставки;
  • надёжность — международная сертификация шин и отлаженная логистика.

Мы подтвердили свою репутацию надёжного партнёра, способного решать сложные задачи в сфере поставок грузовой резины. Готовы предложить аналогичные условия для ваших проектов!

Доверие к APLUS: кейс успешной поставки 223 грузовых шин в Новосибирск в 2025‑м

