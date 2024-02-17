Шины SPORTRAK SP909 315/80R22.5 shiny sportrak sp909 315 80r22 5 12 1
Шины SPORTRAK SP909 315/80R22.5
шины на самосвал
шины на самосвал
Шины SPORTRAK SP909 315/80R22.5 shiny sportrak sp909 315 80r22 5 5 2
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315 80R 22.5 TL SPORTRAK SP909
315 80R 22.5 SP909 22PR SPORTRAK
Шины SPORTRAK SP909 315/80R22.5 shiny sportrak sp909 315 80r22 5 13 3
Шины SPORTRAK SP909 315/80R22.5 shiny sportrak sp909 315 80r22 5 14 4
Sportrak

Шины SPORTRAK SP909 315/80R22.5

30600,00 

Шины для самосвалов SPORTRAK SP909 315/80R22.5 22PR разработаны для суровых эксплуатационных условий при езде по скальному грунту.

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Описание

Шины для самосвалов SPORTRAK SP909 315/80R22.5 имеют высокие эксплуатационные характеристики и обеспечивают надежную езду при максимальных нагрузках по скальному грунту. Шины имеют современный карьерный рисунок протектора позволяющий обеспечить надежное движение самосвала перевозящего инертный груз. Монтируются на диск имеющий обод 9.00 дюймов. Шины SPORTRAK SP909 315/80R22.5 имеют индекс слойности корда 22PR, индекс нагрузки 167/164 (5450 кг/5000 кг), индекс скорости D (65 км/ч). Вертикальная конструкция с глубокими канавками обеспечивает превосходное управление и торможение. Рисунок протектора разработан для эксплуатации в суровых условиях, обеспечивает превосходное сцепление, хорошую движущею силу. Эта модель шин имеет повышенный спрос, за счет доступной цены и высокого качества.

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