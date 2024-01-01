  • Шины на КАМАЗ U.CONQUALL CT73 425/85R21

    Шины U.CONQUALL CT73 425/85R21

    78500,00 

    Цельнометаллокордные шины U.CONQUALL CT73 425/85R21 для повышенной проходимости

  • Шина 425 85R21 Sportrak SP359

    Шины Sportrak SP359 425/85R21

    55500,00 

    Шины на Камаз Sportrak SP359 425/85R21 рассчитаны на максимальные эксплуатационные нагрузки и низкие температуры.

  • Шины Worcraft WE-1260 425/85R21

    58000,00 

    Вездеходные шины на Камаз Worcraft WE-1260 425/85R21 22PR 167D для эксплуатации в экстремальных условиях.

  • Шины Miteras MT77 425/85R21

    57600,00 

    Шины на Камаз Miteras MT77 425/85R21 для экстремально суровой эксплуатации в условиях крайне низких температур и болотистой местности.

  • Шина 425 85R21

    Шины L-Guard KM718 425/85R21

    Шины L-GUARD KM718 425/85R21 на КАМАЗ и УРАЛ, для эксплуатации в суровых условиях бездорожья и низких температур.