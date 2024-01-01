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78500,00 ₽
Цельнометаллокордные шины U.CONQUALL CT73 425/85R21 для повышенной проходимости
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55500,00 ₽
Шины на Камаз Sportrak SP359 425/85R21 рассчитаны на максимальные эксплуатационные нагрузки и низкие температуры.
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58000,00 ₽
Вездеходные шины на Камаз Worcraft WE-1260 425/85R21 22PR 167D для эксплуатации в экстремальных условиях.
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57600,00 ₽
Шины на Камаз Miteras MT77 425/85R21 для экстремально суровой эксплуатации в условиях крайне низких температур и болотистой местности.
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Шины L-GUARD KM718 425/85R21 на КАМАЗ и УРАЛ, для эксплуатации в суровых условиях бездорожья и низких температур.